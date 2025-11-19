Суд Москвы оштрафовал известную певицу-иноагента

Басманный суд Москвы оштрафовал певицу Монеточку (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на 50 тыс. рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. Елизавета Гырдымова (настоящее имя исполнительницы) отказалась предоставить в Министерство юстиции необходимую отчетность о своей деятельности, пишет РИА Новости.

Суд признал Гырдымову виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей, — указано в сообщении.

В конце октября Басманный суд Москвы также заочно арестовал Гырдымову на два месяца с момента возможного задержания на территории России или экстрадиции. Певице заочно предъявлено обвинение по уголовной статье за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

По информации правоохранительных органов, Гырдымова уже дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента в течение года, однако продолжила распространять материалы в социальных сетях без соответствующих маркировок.

Деятельность физического лица, выполняющего функции иностранного агента в России, регулируется специальными нормами законодательства. Оно требует обязательного предоставления отчетности и маркировки распространяемых материалов.

Ранее в Министерстве нацбезопасности Израиля не подтвердили слухи о проверке шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за скандала с флагами. Накануне сообщалось, что местная общественность возмутилась кадрами, где юморист положил украинский флаг поверх израильского.