Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 08:17

Монеточку увезли на «скорой» прямо с концерта в Риге

Певицу Монеточку госпитализировали с концерта в Риге из-за отека Квинке

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) увезли в больницу прямо с концерта в Риге. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнительница заявила, что во время выступления у нее начался отек Квинке. По словам артистки, такое произошло с ней впервые.

Монеточка рассказала, что начала задыхаться на сцене. Она отметила, что в медицинском учреждении ей дали лекарства и сделали уколы, и сейчас она «нормально дышит», но пока «плохо соображает». Также певица призналась, что останавливать концерты «очень неприятно», и выразила надежду, что такого больше не случится.

Ранее сообщалось, что Монеточка была заочно арестована по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. В течение года артистка дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

До этого музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Гырдымова рискует скоро остаться без концертов. Он отметил, что артистка столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения географии возможных гастролей. Продюсер уточнил, что зритель Монеточки — русскоязычная аудитория, а страны, где обитает большое количество русскоязычных граждан, постепенно отказываются от токсичных артистов.

Монеточка
певицы
больницы
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почти 20 поездов задержали из-за схода вагонов с щебнем в Ленобласти
Американская установка для запуска Tomahawk «застряла» в Японии
«Стекляшка» за 20 минут: готовим быстрый ужин из фунчозы, овощей и курицы
Укрытие растений: топ-советы для Подмосковья, Ленобласти и Урала
Один человек погиб в ДТП с грузовым поездом под Самарой
Супермаркет превратился в поле боя из-за стрельбы
«Как расходный материал»: пленный солдат ВСУ сделал признание
Монеточку увезли на «скорой» прямо с концерта в Риге
Россияне вступают в отряды для защиты страны от дронов
«Не надо обольщаться»: Небензя сделал предупреждение по перемирию в Газе
Россиянам объяснили, как правильно выбрать обогреватель на дачу
США сделали паузу в торговом споре с Китаем
Гибель «медийного» наемника, капкан для ВСУ: новости СВО к утру 10 ноября
Рыба-крокодил шокировала посетителей рынка в курортном городе
Оглашен приговор экс-руководителю Ростехнадзора из Сибири по делу о взятке
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 ноября: инфографика
Удар возмездия открыл союзникам Украины глаза на неудобную правду
Россия и Индия могут подписать соглашение о трудовых мигрантах
«Мог быть вместо SHAMAN»: известный музкритик восхитился талантом Шаляпина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 10 ноября
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.