Монеточку увезли на «скорой» прямо с концерта в Риге Певицу Монеточку госпитализировали с концерта в Риге из-за отека Квинке

Певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) увезли в больницу прямо с концерта в Риге. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнительница заявила, что во время выступления у нее начался отек Квинке. По словам артистки, такое произошло с ней впервые.

Монеточка рассказала, что начала задыхаться на сцене. Она отметила, что в медицинском учреждении ей дали лекарства и сделали уколы, и сейчас она «нормально дышит», но пока «плохо соображает». Также певица призналась, что останавливать концерты «очень неприятно», и выразила надежду, что такого больше не случится.

Ранее сообщалось, что Монеточка была заочно арестована по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. В течение года артистка дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

До этого музыкальный критик Павел Рудченко выразил мнение, что Гырдымова рискует скоро остаться без концертов. Он отметил, что артистка столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения географии возможных гастролей. Продюсер уточнил, что зритель Монеточки — русскоязычная аудитория, а страны, где обитает большое количество русскоязычных граждан, постепенно отказываются от токсичных артистов.