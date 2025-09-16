Монеточке предрекли крах карьеры

Певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) рискует скоро остаться без концертов, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его мнению, артистка столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения географии возможных гастролей.

Я думаю, что история с Монеточкой, ее концертами и гастрольной деятельностью продлится недолгое время. Ее зритель — русскоязычная аудитория, а страны, где обитает большое количество русскоязычных граждан, потихонечку отказываются от токсичных артистов. Монеточке просто негде будет выступать. Со временем она свернет свою концертно-гастрольную деятельность и займется чем-то другим. Тем более организаторам нерентабельно обеспечивать ее райдер и выступления. Опять же, будут проблемы с продажами билетов из-за запрета въезда в некоторые страны, и ее творчество потихоньку угаснет, — пояснил Рудченко.

Ранее сообщалось, что Монеточке запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию. Причиной стали ее антироссийские высказывания. Теперь география ее гастролей ограничивается Шенгенской зоной. Запрет на въезд касается именно тех стран, которые сохраняют безвизовый режим для граждан России.