Певице-иноагенту запретили въезд сразу в три страны Певица Монеточка получила запрет на въезд в Сербию, Турцию и ОАЭ

Певице Монеточке (настоящее имя — Лиза Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию, сообщает Telegram-канал Mash. Причиной стали ее антироссийские высказывания. Теперь география ее гастролей ограничивается Шенгенской зоной.

Запрет на въезд касается именно тех стран, которые сохраняют безвизовый режим для граждан России. Аналогичная ситуация сложилась у рэп-исполнителя Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее Монеточка приняла решение полностью закрыть свое индивидуальное предпринимательство в России. Артистка подала официальную заявку на ликвидацию российского бизнеса. После отъезда из России у Гырдымовой сохранялось ИП, которое использовалось для организации концертов и оформления рекламных контрактов. Теперь певица открыла новую компанию в Литве и отказалась от статуса российского предпринимателя.

До этого стало известно, что рэп-исполнитель Лигалайз (настоящее имя — Андрей Меньшиков, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) накопил в России долги на общую сумму свыше 460 тыс. рублей. Часть задолженности взыскивается в принудительном порядке. В отношении музыканта возбуждено шесть исполнительных производств.