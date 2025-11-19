Голые экзорцисты изгоняли бесов из ребенка прямо на улице В Дебрецене полиция задержала семью голых экзорцистов во время проведения обряда

Полиция венгерского города Дебрецен задержала голую пару с ребенком при проведении обряда экзорцизма прямо на улице, сообщает Dehir. Задержанные оказались супругами, а ребенок — их сыном, который, по мнению родителей, был одержим.

Первыми на появление голой семьи обратили внимание прохожие. Очевидцы утверждают, что женщина, держа ребенка за руку, многократно обращалась к злому духу, якобы сидящему в нем. Семья была задержана после того, как служащие отеля, в котором они остановились для проведения обряда, вызвали полицию.

Полиция отказалась называть имена задержанных, сообщив, что расследование продолжается. Родители были отправлены на психиатрическое освидетельствование, а ребенок передан службе опеки. Юрист Оливер Лакатош в беседе с изданием подчеркнул, что, хотя экзорцизм не является преступлением по венгерскому УК, родители могут быть привлечены к ответственности за физическое и психологическое насилие над несовершеннолетним и неподобающее поведение в общественном месте.

