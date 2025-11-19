Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 08:24

Голые экзорцисты изгоняли бесов из ребенка прямо на улице

В Дебрецене полиция задержала семью голых экзорцистов во время проведения обряда

Полиция Венгрии Полиция Венгрии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Полиция венгерского города Дебрецен задержала голую пару с ребенком при проведении обряда экзорцизма прямо на улице, сообщает Dehir. Задержанные оказались супругами, а ребенок — их сыном, который, по мнению родителей, был одержим.

Первыми на появление голой семьи обратили внимание прохожие. Очевидцы утверждают, что женщина, держа ребенка за руку, многократно обращалась к злому духу, якобы сидящему в нем. Семья была задержана после того, как служащие отеля, в котором они остановились для проведения обряда, вызвали полицию.

Полиция отказалась называть имена задержанных, сообщив, что расследование продолжается. Родители были отправлены на психиатрическое освидетельствование, а ребенок передан службе опеки. Юрист Оливер Лакатош в беседе с изданием подчеркнул, что, хотя экзорцизм не является преступлением по венгерскому УК, родители могут быть привлечены к ответственности за физическое и психологическое насилие над несовершеннолетним и неподобающее поведение в общественном месте.

Ранее в Магадане полиция помешала преподавателю техникума совершить жертвоприношение быка вместе со студентами. При обыске у мужчины также нашли оружие и наркотики. Учитель привлек подопечных к обряду, пообещав поставить им за это зачет.

экзорцизм
задержания
Венгрия
полиция
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
АГР вложит 90 млрд рублей в бывшие иностранные автозаводы в России
Шестиметровый питон утащил гида под воду во время экскурсии
День артиллерии 19 ноября: в честь каких событий установлен?
Новый курс правительства Чехии подрывает поддержку Украины в ЕС
«Трагедия Украины»: Мединский заявил о причастности России к страданиям
Собираемся на зимнюю рыбалку: полный комплект экипировки
До 1 млн: налоговый вычет для семей с детьми вырос, сколько можно вернуть
Самолеты в аэропорту Омска не смогли взлететь из-за тумана
Появились фото обломков ATACMS, которыми ВСУ ударили по Воронежу
Кофейню оштрафовали из-за лимонов
Легендарный футболист помог Трампу наладить отношения с сыном
В НАТО подняли в воздух истребители
Голые экзорцисты изгоняли бесов из ребенка прямо на улице
Ликвидация запустивших ATACMS по Воронежу установок ВСУ попала на видео
Картину культового австрийского художника продали за более чем $230 млн
Раскрыты последствия удара ATACMS по Воронежу
Инфекционист назвал главное отличие гепатита A от других форм болезни
Масштабная атака дронов и поставки Patriot: новости СВО на утро 19 ноября
Почти 5 млн россиян получат прибавку к зарплате с 2026 года: кто в их числе
ВСУ проигнорировали запрет США и атаковали Россию американскими ракетами
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.