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03 июля 2025 в 16:02

Изнасилование от бесов: женщины устроили самосуд над экзорцистом-маньяком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Индии 25-летняя беременная девушка стала жертвой невежества родственников, когда пожаловалась на ухудшение здоровья. В итоге пострадавшую несколько раз изнасиловали. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Токсикоз или бесы?

История развернулась в городе Музаффарпур штата Бихар. В конце мая 25-летняя местная жительница пожаловалась родственникам на проблемы со здоровьем. Вероятнее всего, негативные изменения были связаны с тем, что девушка была на четвертом месяце беременности.

Свекор девушки, являющийся приверженцем мистических и духовных форм врачевания, решил, что его сноха одержима бесами, а не мучается с последствиями беременности. В итоге он решил отвести невестку к экзорцисту, передает India Today.

Групповое изнасилование

Свекор привел девушку к местному экзорцисту и рассказал о своих подозрениях. Изгоняющий бесов гуру попросил мужчину подождать девушку снаружи, чтобы он мог сосредоточенно провести диагностику кармы и изгнать всю нечисть, которую встретит своим чутьем.

Когда свекор ретировался, экзорцист просто изнасиловал свою клиентку. При этом девушка не стала рассказывать о произошедшем родственникам, опасаясь порицания.

Но состояние девушки после этого не улучшилось. Тогда отец мужа не нашел ничего лучше, чем снова отвести невестку к экзорцисту. Ситуация повторилась.

Во время третьего визита экзорцист вместе с двумя сообщниками совершили уже групповое изнасилование.

После этого преступления против половой неприкосновенности состояние девушки вовсе пошло под откос и потребовалась помощь настоящих врачей.

Девушку доставили в больницу Шри Кришны, где медики сразу констатировали, что девушка была изнасилована. В итоге пострадавшая согласилась дать показания против насильников. Полиция начала разбирательство в отношении насильников.

Фото: Dirk Godder/dpa/Global Look Press

«Зарегистрировано заявление женщины, в котором она дала информацию об инциденте с изнасилованием, который произошел с ней. Женщина находится на четвертом месяце беременности, и по этому делу принимаются дальнейшие меры. Полицейский участок Сивайпатти также был проинформирован об этом инциденте», — рассказали в клинике, которая обслуживает интересы пациентки.

Экзорцист задержан

Как пишет TV9hindi, полиция задержала экзорциста. Его имя — Шившанкара Саха. 1 июля он был арестован у себя в квартире и помещен под стражу.

Во время допроса обвиняемый признался полиции в преступлении. Уточняется, что обвиняемый тантрик изнасиловал многих женщин под видом экзорцизма. Каждое преступление он совершал с легкостью, поскольку женщины молчали из-за страха публичного позора.

Известно, что мужчина был избит женщинами незадолго до того, как был задержан.

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изнасилования
насилие
Индия
экзорцизм
происшествия
преступления
криминал
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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