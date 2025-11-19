Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 15:38

Экс-депутат Рады раскрыл, может ли Европа оставить Украину без денег

Экс-депутат Рады Килинкаров: ЕС не может оставить Украину без финансовой помощи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Страны Европы не смогут оставить Украину без финансовой помощи, выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, это связано не столько с желанием ЕС поддерживать Киев, сколько со стремлением европейских политиков остаться у власти в своих странах.

Они не готовы признать политические ошибки, связанные с финансированием режима, который, как стало очевидно, является коррупционным, — пояснил бывший парламентарий.

По мнению Килинкарова, ЕС и дальше продолжит снабжать Украину деньгами, всячески подчеркивая, что они идут на нужды простых людей, а не Киева.

Они будут делать вид, что на самом деле ничего страшного не произошло. Скажут: мы, мол, финансируем не украинский режим, а украинский народ. Такой будет риторика западных политиков, которые попробуют минимизировать риски, связанные с финансированием коррумпированной страны, власти которой разворовали деньги европейских налогоплательщиков, — подчеркнул политик.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал обеспечение Украины финансовой поддержкой из любых источников абсолютным приоритетом. При этом он воздержался от комментариев по поводу конкретных механизмов финансирования, включая использование замороженных российских активов.

Европа
Украина
финансовая помощь
Верховная рада
Татьяна Трофимова
Т. Трофимова
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
