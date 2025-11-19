Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 15:31

Школьница ранила учителя маникюрными ножницами во время урока

В Челябинской области школьница ранила учителя ножницами из-за замечания

Фото: t.me/su_skr74
В Челябинской области школьница напала на учительницу с маникюрными ножницами из-за замечания, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Женщина была ранена в шею, ее жизни ничего не угрожает. По факту нападения на педагога возбуждено уголовное дело, также организована доследственная проверка.

В одной из школ города Карталы Челябинской области 14-летняя девочка во время урока нанесла удар деталью от маникюрных ножниц в шею учителю, — говорится в сообщении.

Ранее отец ученика пятого класса одной из школ северо-востока Москвы избил учителя. В общеобразовательное учреждение вызвали скорую помощь и правоохранителей. С родителем стали разбираться сотрудники МВД. Школа начала внутреннее расследование.

До этого стало известно, что в селе Большой Луг Иркутской области группа учеников из местной школы № 8 устраивает систематические избиения младших детей. Подростки поджидают жертв, избивают, снимают издевательства на видео, а затем запугивают, чтобы пострадавшие не сообщали о случившемся родителям.

Россия
Челябинская область
школьницы
учителя
нападения
