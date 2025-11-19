Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 15:49

Песков объяснил, будут ли рады Уиткоффу в Москве

Песков заявил, что Уиткоффу будут рады в России

Стивен Уиткофф перед пресс-конференцией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров Стивен Уиткофф перед пресс-конференцией президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам переговоров Фото: AP/TASS
Спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу будут рады в России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, он может приехать в Москву в любой момент.

Он может приехать в любой момент. Мы будем рады его видеть в любой момент, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков так прокомментировал вопрос о том, ждать ли Уиткоффа в Москве до конца 2025 года. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что контакты со спецпосланником президента США пока не ведутся.

Ранее Уиткофф отложил встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Переговоры должны были пройти в Турции. Причины решения спецпосланника американского лидера не раскрываются.

В Кремле сообщали, что контактов Путина и Уиткоффа с представителями Турции пока не ожидается. Песков дал такой комментарий в ответ на вопрос о возможных встречах президента с представителями сторон после их переговоров с Зеленским. При этом в Кремле подтвердили готовность Путина встретиться со спецпосланником.

Стив Уиткофф
Дмитрий Песков
Москва
США
Кремль
