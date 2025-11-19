Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 05:00

Раскрыты неприятные последствия исключения выходных из отпускных дней

Доцент Щербаченко: исключение выходных дней из отпуска вызовет дефицит кадров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Инициатива об исключении выходных дней из отпуска может спровоцировать кадровый дефицит, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. Кроме того, по его словам, увеличение фактической продолжительности отдыха, например, с 28 до 36 рабочих дней, потребует дополнительных выплат сотрудникам.

Принятие инициативы об исключении выходных из числа отпускных дней может иметь финансовые издержки — увеличится продолжительность оплачиваемого отпуска. Если выходные перестанут в него входить, фактическая продолжительность отдыха возрастет. Например, при сохранении нормы в 28 календарных дней отпуск может увеличиться до 36 рабочих дней. Это потребует от работодателей дополнительных выплат. Увеличение продолжительности отпусков также может привести к дефициту кадров в определенные периоды, что потребует привлечения временных работников или перераспределения нагрузки между сотрудниками, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что дополнительной проблемой может стать распространенная практика дробления отпуска на короткие периоды. По его словам, сотрудники, вместо традиционных двух недель, начнут уходить на отдых сроком от двух до шести дней. Доцент подчеркнул, что это создаст значительные сложности для компаний.

Инициатива об исключении выходных дней из отпуска приведет и к косвенным последствиям. Работники начнут дробить отпуск на более короткие периоды — от двух до шести дней, вместо традиционных 14. Это может создать сложности для компаний, так как частые короткие отпуска затрудняют планирование рабочих процессов и требуют больше административных ресурсов для оформления. Кадровым службам и бухгалтерии придется адаптироваться к новому графику отпусков, оформлять больше документов и отчетов. Это потребует времени и ресурсов. Однако итоговые последствия будут зависеть от деталей реализации закона, реакции бизнеса и возможных компенсаторных механизмов со стороны государства, — резюмировал Щербаченко.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что исключать выходные из числа дней отпуска бессмысленно. По ее словам, в СССР в счет отпуска не входили выходные и праздники. Депутат уточнила, что изменение системы усложнит подсчет дней для работников со смешанным графиком.

