«Наладил дисциплину»: Канчельскис поздравил Адвоката с успехом Кюрасао

Экс-футболист сборных СССР и России Андрей Канчельскис в беседе с «Чемпионатом» поздравил главного тренера национальной команды Кюрасао Дика Адвоката с выходом сборной на Чемпионат мира в 2026 году. Он отметил, что для небольшого государства это высокий результат.

Поздравляем Дика Адвоката и сборную Кюрасао с выходом на чемпионат мира! Для такой страны это, конечно, хороший результат. Дик Адвокат всегда был таким: наладил дисциплину, чтобы команда играла налегке и выполняла его требования. Есть результат, он хороший тренер! — подчеркнул Канчельскис.

Сборная Кюрасао получила путевку на чемпионат мира по футболу после отборочного матча с Ямайкой. Игра в Кингстоне на стадионе «Парк Индепенденс» окончилась ничьей со счетом 0:0. Это позволило сборной Кюрасао набрать 12 очков, занять первое место в группе и получить право на участие в мировом первенстве.

Ранее экс-нападающий московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у сборной Кюрасао по футболу мало шансов зацепиться за какой-либо положительный результат на ЧМ. Он отметил, что выход на мундиаль уже является большой победой и праздником для островного государства.