19 ноября 2025 в 14:02

SHAMAN рассказал, что думает об отношениях Лепса с молодой невестой

Певец SHAMAN пожелал счастья Лепсу и его 19-летней невесте Кибе

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выразил свою поддержку союзу артиста Григория Лепса и его молодой невесты Авроры Кибы в программе «Судьба человека». Дронов на протяжении долгого времени поддерживает дружеские отношения с Лепсом.

Исполнитель хита «Я русский» отметил, что присутствие 19-летней девушки в жизни Лепса является для него источником огромного счастья. Артист подчеркнул, что видит, насколько близки влюбленные: они регулярно появляются вместе на различных мероприятиях, проводят много времени в компании друг друга и поддерживают постоянную связь. Дронов пожелал им счастья, крепкого союза на долгие годы и всего наилучшего.

Аврора появилась в жизни Лепса после его расставания с Анной Шаплыковой, и многие тогда сомневались в серьезности этих отношений. Однако пара уже более полутора лет вместе, и у них серьезные планы, вплоть до обсуждения свадьбы.

Ранее Киба сообщила о планах стать матерью в следующем году. Она пропустила празднование Хеллоуина и объяснила это тем, что болела. Киба намекнула на возможные изменения в жизни, отметив, что в будущем у нее может не быть времени на соцсети.

