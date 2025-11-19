Политолог предположил, кто окажется следующим под ударом НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины в ближайшее время могут раскрыть коррупцию в Минобороны страны, заявил 360.ru политолог Сергей Станкевич. По его мнению, НАБУ и САП не остановятся после спецоперации против коррупционных схем в энергетической отрасли Украины.

Сейчас основной удар был по энергетике. И по «Энергоатому», и в целом по энергетике. А следующий удар — это раскрытие коррупции в Минобороны и военно-промышленном комплексе. Он готовится и его нанесение — это вопрос нескольких дней. Удар по ВПК и оборонке резко ускорит все дальнейшие события, связанные с транзитом власти, — высказался Станкевич.

Он добавил, что сейчас в стране ждут возвращения секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова. Именно его политолог назвал «главным героем» масштабного коррупционного скандала. При этом эксперт не исключил, что Умеров может не вернуться на Украину.

Ранее в НАБУ заявили, что порядка $100 млн (8,1 млрд рублей) было отмыто в сфере энергетики на Украине. В ведомстве отметили, что легализацией незаконно полученных средств занимался отдельный офис некой преступной организации, находящийся в центре Киева.