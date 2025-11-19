Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:40

В США рассказали, кто может стоять за коррупционным скандалом на Украине

Политолог Слебода: в коррупционном скандале на Украине виноваты враги Зеленского

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В коррупционном скандале на Украине могут быть виноваты внутренние враги президента страны Владимира Зеленского, заявил на YouTube американский аналитик Марк Слебода. В частности, речь идет о бывшем украинском президенте Петре Порошенко, мэре Киева Виталии Кличко и олигархе Игоре Коломойском. Эксперт отметил, что в Европе и США все еще пытаются понять, как отреагировать на эти события.

На мой взгляд, наиболее достоверно то, что за этим стоят, по сути, внутренние политические противники Зеленского, — сказал Слебода.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что друзья Зеленского пойдут против него ради своей выгоды. Он выразил мнение, что в окружении украинского политика нет убежденных сторонников, готовых рисковать ради него.

До этого экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Коломойский может оказать влияние на судьбу Зеленского на фоне коррупционного скандала. По его словам, приоритетом бизнесмена является сотрудничество с главой Белого дома Дональдом Трампом.

США
Украина
Владимир Зеленский
скандалы
аналитики
