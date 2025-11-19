Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 10:24

Рестораторы пожаловались Володину на нечестность супермаркетов

ФРиО указала Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в супермаркетах

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Государственная дума
Федерация рестораторов и отельеров пожаловалась на неравную конкуренцию кафе и ресторанов с готовой едой в супермаркетах. Соответствующее обращение президента объединения Игоря Бухарова направили председателю Госдумы Вячеславу Володину, передает РБК.

Мы убеждены, что «готовая еда», реализуемая в торговых залах, по сути является продукцией общественного питания, — говорится в письме.

Рестораторы пишут, что торговые сети, продающие готовую продукцию, организуют также столики с микроволновками под видом зоны для отдыха для покупателей, что фактически говорит об их работе в сфере общественного питания. Однако при этом к супермаркетам применяются менее строгие требования, чем к кафе, что создает неравные условия конкуренции и вынуждает рестораны работать «в заведомо менее выгодных условиях».

Авторы письма отмечают, что несут значительные затраты на оборудование кухонь, системы вентиляции и обучение персонала, в то время как торговые сети часто не имеют необходимой инфраструктуры. При этом в законодательстве нет юридического определения готовой еды, подчеркивают рестораторы.

