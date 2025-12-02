Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений

Некоторые страны прибегают к нечестным методам, пытаясь ослабить позиции России на мировом рынке вооружений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ. По его словам, РФ, несмотря на это, остается одним из ведущих экспортеров оборонной продукции, что вызывает раздражение у соперников. Выступление пресс-секретаря президента России транслирует Sputnik India в соцсети Х.

Мы выступаем за справедливую конкуренцию, а в условиях справедливой конкуренции вряд ли кто-то сможет конкурировать с нами в этой области, — подчеркнул он.

Ранее Песков сообщил, что Россия планомерно развивает систему вооружений для обеспечения безопасности страны. По его словам, современное оружие призвано стать щитом против «горячих голов», которые могут быть готовы на необдуманные действия.

Президент РФ Владимир Путин между тем заявил, что разработки, созданные при производстве передовых вооружений, смогут ускорить технологическое развитие гражданской промышленности. Глава государства подчеркнул, что такие технологии могут найти применение в малой ядерной энергетике.