Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 13:39

Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений

Читайте нас в Дзен

Некоторые страны прибегают к нечестным методам, пытаясь ослабить позиции России на мировом рынке вооружений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ. По его словам, РФ, несмотря на это, остается одним из ведущих экспортеров оборонной продукции, что вызывает раздражение у соперников. Выступление пресс-секретаря президента России транслирует Sputnik India в соцсети Х.

Мы выступаем за справедливую конкуренцию, а в условиях справедливой конкуренции вряд ли кто-то сможет конкурировать с нами в этой области, — подчеркнул он.

Ранее Песков сообщил, что Россия планомерно развивает систему вооружений для обеспечения безопасности страны. По его словам, современное оружие призвано стать щитом против «горячих голов», которые могут быть готовы на необдуманные действия.

Президент РФ Владимир Путин между тем заявил, что разработки, созданные при производстве передовых вооружений, смогут ускорить технологическое развитие гражданской промышленности. Глава государства подчеркнул, что такие технологии могут найти применение в малой ядерной энергетике.

Дмитрий Песков
Кремль
вооружения
конкуренция
ОПК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали ключевой драйвер роста отечественной экономики
Жительница Новосибирска обвинила работников пансионата в смерти бабушки
Опубликованы кадры «охоты» российского спецназа на пехоту ВСУ под Харьковом
Губерниев назвал лыжников, которые поедут на Олимпиаду от России
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.