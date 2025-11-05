Россия планомерно развивает систему вооружений для обеспечения безопасности страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, современное оружие призвано стать щитом против «горячих голов», которые могут быть готовы на необдуманные действия.

Российская Федерация планомерно развивает системы вооружений, которые призваны надежно гарантировать безопасность нашей страны, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разработки, созданные при производстве передовых вооружений, смогут ускорить технологическое развитие гражданской промышленности. Глава государства подчеркнул, что такие технологии могут найти применение в малой ядерной энергетике.

До этого китайское издание Sohu сообщило, что заявление президента РФ об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. По мнению аналитиков, ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.