Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 12:42

В Кремле объяснили развитие в России системы вооружений

Песков: Россия развивает систему вооружений для обеспечения безопасности страны

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия планомерно развивает систему вооружений для обеспечения безопасности страны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, современное оружие призвано стать щитом против «горячих голов», которые могут быть готовы на необдуманные действия.

Российская Федерация планомерно развивает системы вооружений, которые призваны надежно гарантировать безопасность нашей страны, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что разработки, созданные при производстве передовых вооружений, смогут ускорить технологическое развитие гражданской промышленности. Глава государства подчеркнул, что такие технологии могут найти применение в малой ядерной энергетике.

До этого китайское издание Sohu сообщило, что заявление президента РФ об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. По мнению аналитиков, ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.

Россия
Дмитрий Песков
Кремль
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инсценировавшего свою смерть опасного педофила поймали спустя 13 лет
В США сообщили о проблеме ВСУ с танками
Стало известно, кто унаследует загородный дом Юрия Николаева
Очевидец из России рассказал о последствиях тайфуна на Филиппинах
Mash сообщил о плохом финансовом состоянии экс-возлюбленной Тимати
В Петербурге ребенок пострадал из-за качелей на Морской набережной
Боксера парализовало при подготовке к Олимпиаде
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.