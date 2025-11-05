Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 09:05

Путин оценил потенциал военных технологий для мирных целей

Путин: военные разработки обеспечат прорыв в гражданских отраслях

На церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» На церемонии награждения разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» Фото: kremlin.ru

Разработки, созданные при производстве передовых вооружений, смогут ускорить технологическое развитие гражданской промышленности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии награждения создателей комплексов «Буревестник» и «Посейдон». Глава государства подчеркнул, что такие технологии могут найти применение в малой ядерной энергетике, при создании энергоустановок для арктических регионов, а также в проектах, связанных с освоением дальнего и ближнего космоса, сообщает пресс-служба Кремля.

Благодаря широкой кооперации — а это, подчеркну еще раз, тысячи и тысячи людей, специалистов — создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы. Их применение позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ, — сказал Путин.

Технологии могут использоваться для разработки энергоисточников космического корабля, предназначенного для перевозки тяжелых грузов, и при строительстве лунной станции. Президент отметил, что научно-технический задел, сформированный в рамках оборонных программ, способен стать фундаментом для инноваций в энергетике и космической отрасли.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что заявление президента РФ об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. По словам аналитиков, ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.

Владимир Путин
Россия
технологии
ВПК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд помог жене погибшего на СВО бойца получить выплату в 1,5 млн рублей
В МАГАТЭ заявили о сохранении запасов урана в Иране после ударов США
В ГД рассказали, что изменится после принятия закона о цифровых платформах
Новосибирец помог мошенникам обворовать шесть человек
Депутат резко высказался о вечеринке с детьми-«чертями» в Рыбинске
МВД: задержанный за госизмену москвич пытался попасть на Украину
В регионе России устроили афтепати с песней со строчками из гимна Украины
Самолет с солистом ДДТ экстренно приземлился в Белграде
Россиянин уже полтора года доказывает, что он живой
Суд поставил точку в деле Шлосберга
Фальшивые ДТП участились в четырех российских регионах
Карьерный эксперт объяснил, как вернуться к работе после долгих выходных
Раскрыта связь главы британской разведки МИ-6 с Украиной
Россиянам объяснили, как постоянный мороз влияет на психику
Жительница Новосибирской области пострадала при взрыве бытового газа
Российские военные спасли офицера ВСУ от его же сослуживцев
Более 10 детей из России и Белоруссии попали в «расстрельный» список Киева
Быстрая горчица без консервантов: готовим из подручных ингредиентов
США захотели снять санкции с президента одной ближневосточной страны
В Венесуэле приняли план перехода к вооруженной борьбе против США
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 3 ноября: десятки трупов, предатели в Купянске

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница
Общество

Сырники больше не делаю. Нашла рецепт лучше. Кюкю — необычная азербайджанская яичница

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.