Разработки, созданные при производстве передовых вооружений, смогут ускорить технологическое развитие гражданской промышленности, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии награждения создателей комплексов «Буревестник» и «Посейдон». Глава государства подчеркнул, что такие технологии могут найти применение в малой ядерной энергетике, при создании энергоустановок для арктических регионов, а также в проектах, связанных с освоением дальнего и ближнего космоса, сообщает пресс-служба Кремля.

Благодаря широкой кооперации — а это, подчеркну еще раз, тысячи и тысячи людей, специалистов — создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы. Их применение позволит нам добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ, — сказал Путин.

Технологии могут использоваться для разработки энергоисточников космического корабля, предназначенного для перевозки тяжелых грузов, и при строительстве лунной станции. Президент отметил, что научно-технический задел, сформированный в рамках оборонных программ, способен стать фундаментом для инноваций в энергетике и космической отрасли.

Ранее китайское издание Sohu сообщило, что заявление президента РФ об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон», а также его поручение создать условия для сдачи в плен солдат ВСУ стали свидетельством мастерства главы государства в искусстве стратегии. По словам аналитиков, ответ России на отмену саммита в Будапеште и на санкции США произвел на мировое сообщество мощное впечатление.