«Газовая гангрена»: Медведев дал совет Зеленскому

Политический режим президента Украины Владимира Зеленского переживает критический период и нуждается в «самоампутации гниющих частей», заявил в Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик сравнил происходящие на Украине события с «газовой гангреной».

Похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось. И речь идет уже не просто о вскрытии нагноения, а о газовой гангрене бандеровской власти. Стало быть, ей придется совершить самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела. Иначе весь организм <...> ждет неминуемая гибель, — написал он.

По словам Медведева, если ампутация окажется недостаточной, разложение продолжится, приведя к падению действующего политического режима на Украине.

Ранее Медведев заявил, что остро отточенный скальпель истории уже занесен над Зеленским. Он сравнил украинского президента с «гнойным фурункулом», который «должен созреть». По словам Медведева, Зеленский «попал в цугцванг» и каждый день приносит ему ухудшение позиций. Он также уточнил, что окружение Вооруженных сил Украины потенциально грозит обрушить всю линию фронта.