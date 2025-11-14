«Скальпель уже занесен»: Медведев сравнил Зеленского с «гнойным фурункулом» Медведев: остро отточенный скальпель истории уже занесен над Зеленским

Остро отточенный скальпель истории уже занесен над президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сравнил украинского лидера с «гнойным фурункулом», который «должен созреть».

Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно, — подчеркнул Медведев.

По мнению политика, Зеленский «попал в цугцванг» и каждый день приносит ему ухудшение позиции на «игровой доске». Зампред Совбеза РФ уточнил, что окружение ВСУ потенциально грозит обрушить всю линию фронта, а в энергетике Украины нарастает коллапс.

Ранее Медведев сообщил, что коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича, который известен как один из главных соратников Зеленского, организовал Вашингтон. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации украинского президента и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.

До этого зампред Совбеза в шутку предложил европейским странам увеличить финансовую помощь «беднейшим» представителям Украины. Среди таких граждан он отметил Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и Миндича. Медведев подчеркнул, что «шоу должно продолжаться», намекая на продолжающийся коррупционный скандал в украинском энергетическом секторе.