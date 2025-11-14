Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 09:56

«Скальпель уже занесен»: Медведев сравнил Зеленского с «гнойным фурункулом»

Медведев: остро отточенный скальпель истории уже занесен над Зеленским

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Остро отточенный скальпель истории уже занесен над президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сравнил украинского лидера с «гнойным фурункулом», который «должен созреть».

Его судьба подобна гнойному фурункулу, который должен созреть. Остро отточенный скальпель истории уже занесен над ним, и вскрытие гнойника неизбежно, — подчеркнул Медведев.

По мнению политика, Зеленский «попал в цугцванг» и каждый день приносит ему ухудшение позиции на «игровой доске». Зампред Совбеза РФ уточнил, что окружение ВСУ потенциально грозит обрушить всю линию фронта, а в энергетике Украины нарастает коллапс.

Ранее Медведев сообщил, что коррупционное дело бизнесмена Тимура Миндича, который известен как один из главных соратников Зеленского, организовал Вашингтон. Он добавил, что расследование в отношении предпринимателя может негативно сказаться на репутации украинского президента и его окружения, особенно на фоне военных и экономических трудностей.

До этого зампред Совбеза в шутку предложил европейским странам увеличить финансовую помощь «беднейшим» представителям Украины. Среди таких граждан он отметил Зеленского, главу его офиса Андрея Ермака и Миндича. Медведев подчеркнул, что «шоу должно продолжаться», намекая на продолжающийся коррупционный скандал в украинском энергетическом секторе.

Дмитрий Медведев
Владимир Зеленский
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС раскрыли, когда снимут ограничения для российских туристов
Дерматолог дала советы по уходу за кожей при сахарном диабете
Опубликован рейтинг сильнейших армий мира
Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя
На Украине взорвался энергообъект
Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом
В Европе будут создаваться «коридоры военной мобильности»
Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным
Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград
В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком
Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс
В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА
Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага
Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.