Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 10:17

Суд вернул прокурору дело пилота, который посадил самолет в поле

В Омске суд вернул прокурору дело пилота Белова, который посадил самолет в поле

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Центральный районный суд Омска вернул прокурору дело пилота Сергея Белова, заявил ТАСС представитель объединенной пресс-службы судов региона Аскер Абишев. Мужчина известен тем, что посадил в сентябре 2023 года самолет в поле. Инцидент произошел в Убинском районе Новосибирской области.

[Суд] постановил вернуть [дело] прокурору, — уточнил Абишев.

Решение вынесли по итогам предварительного заседания, которое прошло в Центральном районном суде Омска в закрытом формате. Адвокат пилота Лев Галенников говорил, что защита планировала подать ходатайство об исключении летно-технической экспертизы из материалов дела. Он полагает, что она не только содержит противоречивые сведения, но и выполнена некомпетентным экспертом.

Следствие полагает, что у пилота была возможность посадить самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Омске. Тогда в результате инцидента пятеро из 167 пассажиров обратились за медпомощью.

Ранее вертолет экстренно сел в центре Москвы на Кутузовском проспекте для эвакуации пострадавшего в дорожной аварии. Инцидент произошел после аварии, где участвовал автомобиль скорой помощи, который перевернулся на проезжей части.

Омск
суды
прокуратура
уголовные дела
пилоты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные нашли два склада ВСУ в Купянске
Крысы начали массово атаковывать машины россиян
Россиянам назвали самую дорогую российскую звезду
Магнитные бури сегодня, 19 ноября: что завтра, аритмия, сужение сосудов
SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу
Волгоград на день переименовали в Сталинград
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача
Появились новые подробности в деле о бесследно пропавших Усольцевых
Стало известно, какое место занимает Зеленский в деле о коррупции
Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Микола Гоголь разрешен»: Мединский высмеял отмену Киевом имен императоров
«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве
SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке
Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона
Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной
В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО
Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг
В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS
Российские разработчики создали новый беспилотник самолетного типа
В РПЦ придумали, как поступить с «лишними» эмбрионами
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.