Суд вернул прокурору дело пилота, который посадил самолет в поле В Омске суд вернул прокурору дело пилота Белова, который посадил самолет в поле

Центральный районный суд Омска вернул прокурору дело пилота Сергея Белова, заявил ТАСС представитель объединенной пресс-службы судов региона Аскер Абишев. Мужчина известен тем, что посадил в сентябре 2023 года самолет в поле. Инцидент произошел в Убинском районе Новосибирской области.

[Суд] постановил вернуть [дело] прокурору, — уточнил Абишев.

Решение вынесли по итогам предварительного заседания, которое прошло в Центральном районном суде Омска в закрытом формате. Адвокат пилота Лев Галенников говорил, что защита планировала подать ходатайство об исключении летно-технической экспертизы из материалов дела. Он полагает, что она не только содержит противоречивые сведения, но и выполнена некомпетентным экспертом.

Следствие полагает, что у пилота была возможность посадить самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Омске. Тогда в результате инцидента пятеро из 167 пассажиров обратились за медпомощью.

Ранее вертолет экстренно сел в центре Москвы на Кутузовском проспекте для эвакуации пострадавшего в дорожной аварии. Инцидент произошел после аварии, где участвовал автомобиль скорой помощи, который перевернулся на проезжей части.