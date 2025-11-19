Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
КНР не хочет видеть Японию членом Совбеза ООН из-за чудовищных преступлений

МИД Китая: Япония не имеет права быть членом Совбеза ООН

Мао Нин Мао Нин Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press
Япония не осознала должным образом свои преступления во время Второй мировой войны, сообщила представитель МИД Китая Мао Нин. По данным внешнеполитического ведомства, которые приводит ТАСС, страна не может быть членом Совета Безопасности ООН.

Даже сегодня Япония не осознала должным образом свои военные преступления во время Второй мировой войны <…>. Такая страна не может нести ответственность за поддержание международного мира и безопасности и не имеет права быть членом Совета Безопасности ООН, — подчеркнула она.

До этого стало известно, что власти Японии «пытаются скрыть чудовищные преступления против человечности, совершенные в период Второй мировой войны». В частности, аналитики КНДР сообщили о проблеме «женщин для утешения» — превращенных в рабынь кореянок для оказания сексуальных услуг японским военным.

Ранее сообщалось, что заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити о готовности якобы защищать Тайвань привели к повышению напряженности в отношениях Токио сразу с тремя мировыми державами — КНР, Россией и Соединенными Штатами. По словам китайских обозревателей, в ответ на ее высказывание Пекин предпринял демонстративные военные маневры вблизи японских островов.

