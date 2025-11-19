Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Яровская раскрыла причину расставания с больным раком Левкиным

Яровская заявила, что рассталась с Левкиным из-за его низких доходов

Владимир Левкин Владимир Левкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывшая гражданская жена участника группы «На-На» Владимира Левкина Алиса Яровская откровенно призналась, что ушла от тяжело больного певца из-за его низких доходов. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ женщина назвала себя меркантильной.

Я слишком меркантильная женщина, а Володя маловато зарабатывал. Есть какой-то уровень жизни, который мне комфортен, ниже которого я бы не хотела опускаться, — прокомментировала Яровская.

Яровская понимала, что расставание стало для Левкина тяжелым ударом, но подчеркнула, что не могла продолжать отношения из-за ложного чувства жалости, чтобы не чувствовать себя виноватой. После их разрыва артист встретил Марину, свою четвертую жену, с которой прожил до конца жизни.

Пара познакомилась в середине 2000-х годов. В 2003 году у Левкина обнаружили рак. Яровская была рядом и оказывала ему поддержку в этот сложный период.

Ранее сообщалось, что памятник Левкину установили на 31-м участке Троекуровского кладбища. Вдова певца Маруся обратилась к поклонникам с предложением посетить место упокоения артиста. На памятнике разместили импровизированную сцену с микрофоном и гитарой.

