Два тела нашли при осмотре квартиры после пожара в Москве

Два тела нашли при осмотре квартиры после пожара в Москве Два человека погибли при пожаре в доме на улице Крылатские Холмы в Москве

В Москве два человека погибли при пожаре в доме на улице Крылатские Холмы, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». По его данным, огонь погас сам. Тела были обнаружены при осмотре двухкомнатной квартиры. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе, расположенном в поселке Ростовка Омской области. На опубликованных кадрах видны яркая вспышка и пожар. По словам местных жителей, в воздухе после взрыва присутствовал химический запах.

До этого стало известно, что не менее 12 человек, в том числе девять детей, погибли при пожаре в частном доме в Казахстане. Спасатели эвакуировали из здания трех человек, пострадавших передали медикам. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью 12 человек.

Также в Сети опубликовали кадры полыхающей в результате взрыва квартиры в Казани. На них видно, что квартира расположена на шестом этаже с краю. По предварительной информации, погиб мужчина.