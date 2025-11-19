Крупный пожар в Японии уничтожил 170 домов

По меньшей мере один человек числится пропавшим без вести из-за пожара в японском городе Оита, где были уничтожены 170 домов, передает телеканал NHK. Информация о возгорании поступила вечером в понедельник, 17 ноября. С тех пор тушение продолжается уже более суток. Данных насчет сроков ликвидации пожара еще нет.

В целях безопасности из близлежащих домов эвакуированы более 170 человек. В материале сказано, что всех временно разместили в эвакуационном центре.

