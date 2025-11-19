Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 07:09

Крупный пожар в Японии уничтожил 170 домов

Один японец числится пропавшим без вести из-за уничтожившего 170 домов пожара

Пожарный Японии Пожарный Японии Фото: Zhang Xiaoyu/XinHua/Global Look Press
По меньшей мере один человек числится пропавшим без вести из-за пожара в японском городе Оита, где были уничтожены 170 домов, передает телеканал NHK. Информация о возгорании поступила вечером в понедельник, 17 ноября. С тех пор тушение продолжается уже более суток. Данных насчет сроков ликвидации пожара еще нет.

В целях безопасности из близлежащих домов эвакуированы более 170 человек. В материале сказано, что всех временно разместили в эвакуационном центре.

Ранее в Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе, расположенном в поселке Ростовка Омской области. На кадрах можно увидеть яркую вспышку и пожар. По словам местных жителей, в воздухе после взрыва чувствовался химический запах.

Также в Сети опубликовали кадры полыхающей в результате взрыва квартиры в Казани. На них видно, что квартира расположена на шестом этаже с краю. По предварительной информации, погиб мужчина.

До этого власти Тульской области объявили о начале проектирования и восстановления дома, где из-за взрыва газа частично обрушился подъезд. Губернатор Дмитрий Миляев дал поручение в кратчайшие сроки приступить к разработке проекта и последующим работам.

Япония
пожары
пропавшие
дома
