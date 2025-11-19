Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 07:05

Терапевт рассказала, кому грозят вши в первую очередь

Терапевт Тен: заражение вшами грозит детям до 12 лет, их семьям и учителям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вши представляют опасность для детей до 12 лет, их семей и учителей, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, для заражения педикулезом достаточно находиться в постоянном контакте с носителем паразитов.

Все люди могут заразиться вшами, но есть группы, которые подвержены этому риску сильнее других. В первую очередь это дети в возрасте от 3 до 12 лет. Они часто играют вместе, делятся секретами, соприкасаются головами и пользуются общими шкафчиками в детских садах и школах. Это способствует быстрому распространению вшей. Родители, братья и сестры зараженного ребенка и люди, живущие в тесных условиях, таких как интернаты, лагеря или казармы, также находятся в зоне риска. Подхватить вшей могут и работники, которые часто контактируют с детьми, например воспитатели и учителя, — предупредила Тен.

Ранее дерматолог Юлия Галлямова порекомендовала родителям объяснять детям важность использования только личных гигиенических принадлежностей. По ее словам, это поможет избежать педикулеза и других паразитарных заболеваний. Врач подчеркнула, что крайне важно провести такой разговор перед поездкой в детский лагерь.

