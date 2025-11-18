В московской многоэтажке вспыхнул пожар

Электросамокат загорелся в квартире на юге Москвы и стал причиной пожара, пишет Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на Днепропетровской улице. По данным канала, квартира находится на девятом этаже.

По предварительной информации, сперва воспламенился аккумулятор, который начал сбоить. На место вызвали экстренные службы.

Известно, что два человека самостоятельно покинули квартиру до приезда пожарных и бригады медиков. Площадь возгорания составила приблизительно пять квадратных метров.

Ранее сообщалось, что не менее 12 человек, в том числе девять детей, погибли при пожаре в частном доме в Казахстане. Спасатели эвакуировали из здания трех человек, их передали медикам. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью 12 человек.

До этого пожар на стройке в центре Москвы заблокировал работников на верхних этажах. Пламя охватило строительные леса с первого по пятый этаж у здания в районе Соймоновского проезда. В этой локации возводят жилой комплекс Le Dome, где стоимость недвижимости начинается от 67 млн рублей.