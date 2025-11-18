Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Девять детей стали жертвами крупного пожара в Казахстане

Не менее 12 человек погибли при пожаре в частном доме в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Не менее 12 человек, в том числе девять детей, погибли при пожаре в частном доме в Казахстане, сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области. Отмечается, что спасатели эвакуировали из здания трех человек в бессознательном состоянии, их передали врачам.

Внутри обнаружены 12 погибших, включая девять детей, — говорится в сообщении.

На месте трагедии работают экстренные службы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью 12 человек.

Ранее в Мытищах произошел крупный пожар на складе площадью около 800 квадратных метров. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Возгорание произошло на объекте, где хранились горюче-смазочные материалы. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия.

До этого крупный пожар произошел в частной школе Барнаула. В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что огонь охватил спортзал учебного заведения в отдельном здании, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Огонь удалось оперативно локализовать. В результате ЧП никто не пострадал.

