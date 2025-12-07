ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 10:46

Раскрыты шокирующие подробности гибели родителей пятерых детей

В Казахстане мужчина убил жену, себя и оставил сиротами пятерых детей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Казахстане вблизи Актобе обнаружили мертвую семейную пару — 29-летнюю женщину и ее 40-летнего мужа, сообщает KP.RU. У погибших остались пять детей, младшему из которых всего три года. В настоящее время они находятся под опекой у родных.

Супруги пропали вечером 20 ноября. По словам сестры погибшей, они уехали из дома, чтобы решить личный вопрос, однако вскоре перестали выходить на связь. Утром 21 ноября машину пары обнаружили в степи, в стороне от дороги. Дверь автомобиля была открыта, ключи были в замке зажигания. На заднем сиденье находилось тело женщины с ножевыми ранениями. Тело мужчины было в 60 метрах от автомобиля. Он покончил жизнь самоубийством.

Накануне спасатели извлекли из Волги тела двух молодых людей, пропавших без вести на прошлой неделе. По факту их гибели возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. При этом родные считают, что причиной является несчастный случай: девушка поскользнулась и упала в воду, молодой человек бросился за ней. Признаков насильственной смерти нет.

происшествия
Казахстан
убийства
самоубийства
