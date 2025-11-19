Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:54

Украинские бойцы бросили группу раненых солдат

Командир Журавль: ВСУ оставили в Ровнополье группу раненых бойцов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

На сельскохозяйственном предприятии в Ровнополье украинские военные оставили группу тяжелораненых солдат, сообщил командир штурмового отделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии пятой армии группировки войск «Восток» с позывным Журавль. По его словам, раненых сносили в это место из различных районов, передает ТАСС.

Забрали опорник и обнаружили там шесть, по-моему, или семь «трехсотых» — тяжелораненых. То есть они (ВСУ. — NEWS.ru) там скапливали именно раненых, это точка эвакуации была у них, — прокомментировал Журавль.

Он также отметил, что раненые бойцы ВСУ не оказали сопротивления и их взяли в плен. Им в настоящее время предоставляется необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении из-за нехватки личного состава на передовую отправили украинских женщин-военнослужащих для участия в боевых действиях. Командование ВСУ старается не афишировать этот факт, но есть сведения о раненых и погибших среди них.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в лесополосе возле Димитрова (Мирнограда) несколько подразделений ВСУ остались без снабжения. По его словам, командование ВСУ игнорирует просьбы солдат о помощи и поставки продовольствия, воды и боеприпасов прекратились.

ВСУ
солдаты
раненые
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные нашли два склада ВСУ в Купянске
Крысы начали массово атаковывать машины россиян
Россиянам назвали самую дорогую российскую звезду
Магнитные бури сегодня, 19 ноября: что завтра, аритмия, сужение сосудов
SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу
Волгоград на день переименовали в Сталинград
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача
Появились новые подробности в деле о бесследно пропавших Усольцевых
Стало известно, какое место занимает Зеленский в деле о коррупции
Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Микола Гоголь разрешен»: Мединский высмеял отмену Киевом имен императоров
«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве
SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке
Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона
Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной
В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО
Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг
В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS
Российские разработчики создали новый беспилотник самолетного типа
В РПЦ придумали, как поступить с «лишними» эмбрионами
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.