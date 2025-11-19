На сельскохозяйственном предприятии в Ровнополье украинские военные оставили группу тяжелораненых солдат, сообщил командир штурмового отделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии пятой армии группировки войск «Восток» с позывным Журавль. По его словам, раненых сносили в это место из различных районов, передает ТАСС.

Забрали опорник и обнаружили там шесть, по-моему, или семь «трехсотых» — тяжелораненых. То есть они (ВСУ. — NEWS.ru) там скапливали именно раненых, это точка эвакуации была у них, — прокомментировал Журавль.

Он также отметил, что раненые бойцы ВСУ не оказали сопротивления и их взяли в плен. Им в настоящее время предоставляется необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении из-за нехватки личного состава на передовую отправили украинских женщин-военнослужащих для участия в боевых действиях. Командование ВСУ старается не афишировать этот факт, но есть сведения о раненых и погибших среди них.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в лесополосе возле Димитрова (Мирнограда) несколько подразделений ВСУ остались без снабжения. По его словам, командование ВСУ игнорирует просьбы солдат о помощи и поставки продовольствия, воды и боеприпасов прекратились.