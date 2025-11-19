Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 09:32

В Тюмени установили личность стрелявшего из автомата на улице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Полиция Тюмени установила личность мужчины, который открыл стрельбу на одной из улиц города, сообщили ТАСС в региональном УМВД. По информации полиции, инцидент произошел во время отдыха группы людей, конфликтов между участниками не возникало, никто не пострадал.

Личность стрелявшего установлена. По предварительной информации, охолощенный автомат изъят, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в ЖК «Домашний» неизвестные устроили стрельбу под окнами домов. Испуганные жители вызвали полицию. Но нарушители успели скрыться до прибытия правоохранителей. Инцидент произошел примерно в 21:30 по местному времени. Сначала очевидцы заметили под окнами странную компанию. Неожиданно один из мужчин начал стрелять. Свидетели утверждают, что это была автоматная очередь.

До этого в Московском районе Санкт-Петербурга задержали 58-летнего местного жителя, стрелявшего по кошкам из окна своей квартиры. Им оказался директор частной клиники. Как выяснилось, мужчина стрелял по животным, бегавшим по кузову его машины, из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

стрельба
Тюмень
МВД
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные нашли два склада ВСУ в Купянске
Крысы начали массово атаковывать машины россиян
Россиянам назвали самую дорогую российскую звезду
Магнитные бури сегодня, 19 ноября: что завтра, аритмия, сужение сосудов
SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу
Волгоград на день переименовали в Сталинград
Мать с ребенком заживо сгорели в машине по вине лихача
Появились новые подробности в деле о бесследно пропавших Усольцевых
Стало известно, какое место занимает Зеленский в деле о коррупции
Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
«Микола Гоголь разрешен»: Мединский высмеял отмену Киевом имен императоров
«Превосходно»: Долина явилась на заседание по делу о мошенничестве
SHAMAN поделился подробностями регистрации брака в Донецке
Более 10 беспилотников ВСУ атаковали два российских региона
Военэксперт раскрыл судьбу Rafale в небе над Украиной
В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО
Арестована семья девочки-подростка, которая весила 16 кг
В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS
Российские разработчики создали новый беспилотник самолетного типа
В РПЦ придумали, как поступить с «лишними» эмбрионами
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.