В Тюмени установили личность стрелявшего из автомата на улице

Полиция Тюмени установила личность мужчины, который открыл стрельбу на одной из улиц города, сообщили ТАСС в региональном УМВД. По информации полиции, инцидент произошел во время отдыха группы людей, конфликтов между участниками не возникало, никто не пострадал.

Личность стрелявшего установлена. По предварительной информации, охолощенный автомат изъят, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в ЖК «Домашний» неизвестные устроили стрельбу под окнами домов. Испуганные жители вызвали полицию. Но нарушители успели скрыться до прибытия правоохранителей. Инцидент произошел примерно в 21:30 по местному времени. Сначала очевидцы заметили под окнами странную компанию. Неожиданно один из мужчин начал стрелять. Свидетели утверждают, что это была автоматная очередь.

До этого в Московском районе Санкт-Петербурга задержали 58-летнего местного жителя, стрелявшего по кошкам из окна своей квартиры. Им оказался директор частной клиники. Как выяснилось, мужчина стрелял по животным, бегавшим по кузову его машины, из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.