Неизвестные в Тюмени устроили стрельбу

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Тюмени в ЖК «Домашний» неизвестные устроили под окнами домов стрельбу. Испуганные жители вызвали полицию. Но нарушители успели скрыться до прибытия правоохранителей.

Инцидент произошел примерно в 21:30 по местному времени. Сначала очевидцы заметили под окнами странную компанию. Неожиданно один из мужчин начал стрелять. Свидетели утверждают, что это была автоматная очередь.

Ранее в Санкт-Петербурге местного жителя задержали за стрельбу по подростку из травматического оружия в квартире. Между мужчиной и 15-летним подростком произошел конфликт. Травм не получил ни один из участников инцидента.

Позже в Московском районе Санкт-Петербурга задержали 58-летнего местного жителя, стрелявшего по кошкам из окна своей квартиры. Им оказался директор частной клиники. Как выяснилось, мужчина стрелял по животным, бегавшим по кузову его машины, из пневматического пистолета. В результате стрельбы никто не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.