19 ноября 2025 в 09:35

Названы три поворотных решения Путина, касающиеся каждого

Политолог Ярошенко назвал поворотным подписание Путиным трех законов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписание президентом России Владимиром Путиным законов об обязательной отработке студентов-медиков после окончания вуза, о расширении перечня оснований для прекращения трудового договора с мигрантом и о пожизненном заключении за склонение подростков к диверсиям и за содействие терроризму станет поворотным решением для каждого россиянина, пишет «Царьград» со ссылкой на политолога Алексея Ярошенко и автора всероссийского проекта «Герои с нашего двора» Александра Бормотова. Оба собеседника издания поддержали инициативы российского лидера, отмечая их важность.

Надо пересмотреть сетку бюджетных мест, потому что у нас сегодня за деньги бюджета готовят много специальностей, в том числе ненужных и вредных. И количество этих специалистов тоже ненужное и вредное для нашего рынка труда, — предложил Ярошенко, говоря об обязательной отработке студентов-медиков.

Бормотов же, рассуждая о расширении перечня оснований для увольнения иностранного работника, отметил, что влияние такого закона сложно оценить, так как мигрантов чаще всего нанимают нелегально. При этом он высоко оценил решение ужесточить ответственность для тех, кто склоняет детей к диверсиям и терроризму. Бывший участник СВО подчеркнул, что это правильный подход.

Поэтому, конечно, к таким людям, которые этим занимаются и к которым, если они вдруг еще находятся на территории России, должен быть подход максимально строгий, на мой взгляд, — добавил Бормотов.

Ранее Путин утвердил закон о введении обязательной трехлетней отработки для выпускников медицинских учебных заведений. Согласно новой норме, будущие врачи должны будут заключить договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации.

