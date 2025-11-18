Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 12:54

Киркорова не будет на новогодних корпоративах

Глава ФПБК Бородин: Киркоров не будет участвовать в новогодних выступлениях

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Народный артист России Филипп Киркоров не примет участия в новогодних корпоративах и концертах, заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале. О причинах ничего не было сказано.

Друзья, Киркоров не будет участвовать в новогодних корпоративах и выступлениях, так что новогодние праздники без Киркорова, — написал Бородин.

Ранее компания «Социум трейд» подала иск к Киркорову на 12 млн рублей из-за задолженности по кредиту. Между певцом и бывшим руководством банка была договоренность: выступление на корпоративе в 2022 году зачтется в счет погашения долга. Выступление состоялось, подтвердил представитель артиста Роман Кузьмин. Судебные заседания пройдут в закрытом режиме.

Ранее продюсер Павел Рудченко сообщил, что Киркоров отказался от новогодних корпоративов из-за заботы о здоровье. Он пояснил, что певец, вероятно, хочет отдохнуть и не перерабатывать, чтобы не навредить своему организму. Рудченко также подчеркнул, что недавние операции могли сказаться на состоянии Киркорова.

