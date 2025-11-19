Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Педофил зашел за девочкой в автобус и начал к ней приставать

В Твери полиция ищет мужчину, который начал приставать к 12-летней в автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Полиция Твери ищет мужчину, который последовал за 12-летней девочкой в автобус и начал к ней приставать, сообщает ГУ МВД России по региону. По словам матери, ребенок зашел в общественный транспорт, а за ней — пожилая пара. Мужчина стал о чем-то расспрашивать девочку, касаясь ее груди.

Школьница сначала была шокирована, но потом начала снимать происходящее. Когда пассажир заметил это, он спрятался в толпе. Женщина подчеркнула, что находящиеся рядом люди видели противоправные действия мужчины, но ничего не сделали и не отреагировали. В результате девочка вышла на следующей остановке, а ее семья обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Сотрудники органов изучают записи с камер видеонаблюдения в общественном транспорте.

Ранее житель Калуги притворился слепым и трогал несовершеннолетних девочек в общественном транспорте. По данным источника, в конце октября произошел очередной инцидент, но жертва побоялась кому-либо рассказывать об этом. Девочка сообщила, что он сел рядом в автобусе и пытался ее трогать.

