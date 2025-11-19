Гуляйполе, Волчанск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 19 ноября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 19 ноября? Что происходит у Алексеевки, Богуславки, Волчанска, Варачино, Веселого, Варваровки, Владимировки, Дачного, Гуляйполя, Гришино, Зеленого Гая, Иванполья, Константиновки, Мирнограда, Масляковки, Новопавловки, Никаноровки, Плещеевки, Покровска, Приморского, Равнополья, Сладкого, Синельниково, Степногорска, Харькова, Затишья, Шахово, Яблоково и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении ВС РФ активно продвигаются к Гуляйполю: атакуют у Зеленого Гая, Веселого и Затишья, занимают новые позиции на участке между Яблоково и Сладким, наступают на запад со стороны Равнополья к Варваровке, также есть успехи в Новопавловке и окрестностях.

«На Покровском направлении идут бои на восточной окраине Гришино. Продолжается продвижение в Покровске, идут бои в Мирнограде. Противник контратакует в районе Родинского, а также у Сухецкого, Никаноровки, Нового Шахово. Во Владимировке и Шахово ВС РФ осуществляют зачистку территорий. На Константиновском направлении войска РФ наступают в центре Иванполья и охватывают село с юга, со стороны Плещеевки. В районе Александро-Калиново ВС РФ занимают новые позиции в западной части Клебан-Быкского водохранилища. Идут бои в восточной части Константиновки», — говорится в публикации.

На Краснолиманском направлении ВС РФ продвигаются в Масляковке, ведут бои в Ямполе, добавили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Два майора»

На Сумском направлении продолжаются ожесточенные бои, сорваны попытки выдвижения боевых групп ВСУ в направлениях Алексеевки и Варачино, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Харьковском направлении группировка войск „Север“ продвигается на южной стороне Волчанска. В лесу возле Синельниково наши штурмовики заняли три опорных пункта ВСУ, Минобороны сообщило о взятии близлежащего населенного пункта Цегельное. На участке фронта Меловое — Хатнее удалось продвинуться, несмотря на контратаку ВСУ. Южнее Купянска на Богуславском направлении группировка войск „Запад“ ведет наступление в направлении Богуславка — Новоплатоновка. На Покровском (Красноармейском) направлении ВС России ведут бои в районе Владимировки. В Приморском и Степногорске на Запорожском фронте продолжаются бои», — пишут военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

По данным Telegram-канала «Дневник десантника», на Днепропетровском направлении ВС РФ освободили большую часть села Новопавловка, взят под контроль лесной массив у дороги между Дачным и Новопавловкой.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Константиновское направление. В районе Иванополья в центре села ВС РФ активно наступают. Со стороны Александро-Калиново западная часть под нашим контролем. В восточной части Константиновки враг пытался атаковать, но не удалось. У реки Наумихи теперь зона контроля ВС РФ», — уточнили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 19 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия

Погода в Москве в четверг, 20 ноября: ждать ли сильного ветра и ливней

За езду без страховки будут штрафовать по-новому: подробности, когда, сумма