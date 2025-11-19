Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 11:48

Погода в Москве в четверг, 20 ноября: ждать ли сильного ветра и ливней

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве завтра, 20 ноября, ночью ожидаются заморозки. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 20 ноября

Исходя из метеорологических прогнозов, погода в четверг, 20 ноября, ожидается облачной: температура воздуха днем составит около +2 градусов, а ночью ожидается −2 градуса. Атмосферное давление будет относительно низким — 746 миллиметров ртутного столба.

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предупреждал, что в российской столице с 17 ноября будут фиксироваться постоянные ночные заморозки.

«Среднесуточная температура будет со знаком минус, а это уже не что иное, как признак наступления метеорологической зимы. Сначала в прогнозах мы указывали по расчетам, что снег будет выпадать 12–14 ноября. Теперь эти даты переносятся на 15–17 ноября», — отмечал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус также говорил, что в конце ноября в Москву придет климатическая зима.

«Ноябрь продолжит теплые тенденции своего предшественника, его средняя температура на 1,5–2,5 градуса превысит климатическую норму, которая составляет –0,5 градуса. Наиболее теплыми ожидаются первые две недели месяца, а начало зимы, которое по климату приходится на 13 ноября, переместится ближе к третьей декаде последнего осеннего месяца. А вот осадков прогнозируется меньше положенного по климату: при норме 52 мм выпадет от 40 до 50 мм. Первый снег ожидается ближе к середине месяца», — прогнозировал он.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 ноября

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в среду, 20 ноября, ночью и в начале дня в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег. При этом ночью может обойтись без существенных осадков, а температура воздуха повысится до +3 градусов.

Портал meteovesti.ru сообщает, что завтра в Северной столице в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов, ветер ожидается юго-восточный, умеренный.

Ранее синоптики рассказывали, что погода в период с 20 по 30 ноября в Санкт-Петербурге ожидается неустойчивой. Начало недели, примерно с 20 по 21 ноября, будет ознаменовано облачной погодой с осадками в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем составит около +2–3 градусов, а ночью будет опускаться до −2 градусов. Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы, а ветер будет умеренным, преимущественно юго-западного направления.

