Захарова раскрыла, как Россия ответит на закрытие генконсульства в Польше

Российская Федерация предпримет ответные шаги в связи с решением Польши закрыть генконсульство России в Гданьске, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В качестве симметричного ответа Москва планирует сократить количество дипломатических и консульских работников Польши на своей территории, передает ТАСС.

В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России, — сказала Захарова.

Ранее глава МИД республики Радослав Сикорский сообщил, что в Польше приняли решение закрыть последнее работающее в стране генконсульство РФ. Представительство находится в городе Гданьске.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в связи с этим, что отношения с Польшей деградировали окончательно. По его словам, ответственность за это лежит на Варшаве, в Москве сожалеют в связи с таким решением.

До этого Песков заявил, что Польша, отказываясь выдать подозреваемых в диверсиях украинцев, «заблудилась в трех соснах» и играет с огнем. Он предупредил Варшаву о «суровых последствиях», если та продолжит подобную политику.