19 ноября 2025 в 13:17

«До 2045 года»: в Правительстве РФ рассказали о будущем ж/д транспорта

Савельев: до 2045 года в России построят пять высокоскоростных ж/д магистралей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
До 2045 года в России запустят пять высокоскоростных магистралей, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на форуме «Транспортная неделя». Трансляция велась на официальном сайте мероприятия. По его прогнозам, по новым транспортным артериям будет курсировать порядка 300 составов.

Первой высокоскоростной линией в стране станет маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. После него планируют запустить проекты ВСМ из столицы в Екатеринбург (с заходом в Нижний Новгород и Казань), а также направления в Минск, Адлер и Рязань.

Когда мы построим все пять магистралей, я думаю, это вполне реалистичный срок, мы для себя его примерно обозначаем — 2045 год. Это уже будет 4500 км высокоскоростных магистралей и будет там задействовано 300 поездов, — сообщил он.

Ранее Савельев допустил, что после запуска высокоскоростной магистрали значимость авиарейсов между Москвой и Санкт-Петербургом снизится. По его мнению, примерно 3,5 млн человек выберут высокоскоростную магистраль вместо перелетов, однако воздушное сообщение все равно будет пользоваться спросом.

