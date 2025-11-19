Суд принял решение по рэперу OG Buda Суд отклонил апелляцию рэпера OG Buda по делу о пропаганде наркотиков в песнях

Суд отклонил апелляцию рэпера OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов), ранее оштрафованного на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях, передает РЕН ТВ. Решение суда первой инстанции осталось в силе, исполнителя обязали выплатить назначенный штраф.

Адвокат Ляхова настаивал, что даты совершения административного правонарушения были указаны неверно и, соответственно, решение по ним должно быть отменено. Однако суд не посчитал эти утверждения достаточными для снятия штрафа.

Ранее Преображенский районный суд Москвы запретил несколько песен рэп-исполнителей Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) и OG Buda. Причиной стало обнаружение в текстах их песен пропаганды наркотиков, аморального образа жизни и оправдания террористической деятельности. Решение суда передали в Роскомнадзор. Теперь треки «Актриса», «На трапе», «Ганг аутро» больше не доступны для прослушивания.

