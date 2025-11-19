Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 13:09

Суд принял решение по рэперу OG Buda

Суд отклонил апелляцию рэпера OG Buda по делу о пропаганде наркотиков в песнях

OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов) Фото: Валерия Калугина/ТАСС
Суд отклонил апелляцию рэпера OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов), ранее оштрафованного на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в песнях, передает РЕН ТВ. Решение суда первой инстанции осталось в силе, исполнителя обязали выплатить назначенный штраф.

Адвокат Ляхова настаивал, что даты совершения административного правонарушения были указаны неверно и, соответственно, решение по ним должно быть отменено. Однако суд не посчитал эти утверждения достаточными для снятия штрафа.

Ранее Преображенский районный суд Москвы запретил несколько песен рэп-исполнителей Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) и OG Buda. Причиной стало обнаружение в текстах их песен пропаганды наркотиков, аморального образа жизни и оправдания террористической деятельности. Решение суда передали в Роскомнадзор. Теперь треки «Актриса», «На трапе», «Ганг аутро» больше не доступны для прослушивания.

До этого рэпер Тимати провел масштабную вечеринку в честь Хеллоуина в центре Москвы, вызвав критику главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Он назвал мероприятие «шабашем» и неуместным в условиях военных действий. Бородин заявил, что действия Тимати демонстрируют неуважение к русским ценностям и культуре

