В России запретили песни рэперов OG Buda и Платина Суд нашел в песнях рэперов OG Buda и Платина пропаганду наркотиков

Преображенский районный суд Москвы запретил несколько песен рэп-исполнителей Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) и OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов), пишет ТАСС. Причиной стало обнаружение в текстах песен пропаганды наркотиков, аморального образа жизни и оправдания террористической деятельности.

Решение суда передано в Роскомнадзор. Теперь треки «Актриса», «На трапе», «Ганг аутро» больше не доступны для прослушивания.

Тем временем популярный блогер и секс-коуч Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, объявлен в федеральный розыск. Соответствующая карточка появилась в базе данных МВД России. Основанием для розыскных мероприятий стало возбуждение уголовного дела по статье о склонении к совершению изнасилования, передает «Коммерсант».

Уголовное преследование было инициировано 25 июня после инцидентов с участием слушателей тренингов блогера. Незадолго до возбуждения дела участники его семинаров подходили к незнакомым женщинам в Москве и совершали действия сексуального характера.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.