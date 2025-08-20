Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 19:27

В России запретили песни рэперов OG Buda и Платина

Суд нашел в песнях рэперов OG Buda и Платина пропаганду наркотиков

Григорий Ляхов Григорий Ляхов Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Преображенский районный суд Москвы запретил несколько песен рэп-исполнителей Платина (настоящее имя — Роберт Плаудис) и OG Buda (настоящее имя — Григорий Ляхов), пишет ТАСС. Причиной стало обнаружение в текстах песен пропаганды наркотиков, аморального образа жизни и оправдания террористической деятельности.

Решение суда передано в Роскомнадзор. Теперь треки «Актриса», «На трапе», «Ганг аутро» больше не доступны для прослушивания.

Тем временем популярный блогер и секс-коуч Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, объявлен в федеральный розыск. Соответствующая карточка появилась в базе данных МВД России. Основанием для розыскных мероприятий стало возбуждение уголовного дела по статье о склонении к совершению изнасилования, передает «Коммерсант».

Уголовное преследование было инициировано 25 июня после инцидентов с участием слушателей тренингов блогера. Незадолго до возбуждения дела участники его семинаров подходили к незнакомым женщинам в Москве и совершали действия сексуального характера.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

суды
происшествия
Москва
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев обозначил позицию Россию по войскам НАТО на Украине
ВС России готовят «небесные похороны» украинской аэроразведке
Запад приступил к отстранению Зеленского от власти: что известно, Залужный
Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-замминистра обороны
Глава Минобороны Польши заявил о падении якобы российского дрона
США расширили санкции против МУС
Российским родителям могут выделить еще один выходной
Нелегальные таксисты-зазывалы рискуют нарваться на штрафы в аэропортах
Арестована еще одна родственница экс-главы Верховного суда Адыгеи
В России запретили песни рэперов OG Buda и Платина
В российском поселке детям на дорогах нарисовали ведущую к «пропасти» зебру
Родившей в турецком туалете россиянке грозит срок на родине: сколько дадут
Двое сыновей бизнесмена получили срок за избиение и похищение подростков
Со вкусом карамельки: рецепт вяленых помидоров — нужен мед и розмарин
В США разгорелся скандал из-за охраны резиденций главы Пентагона
Эксперт раскрыл, как американцы воспримут депортацию украинских беженцев
«Это два разных чуда»: эксперт назвал трагедией ситуацию с Наговицыной
Высоцкая обратилась к мужу в 88-й день рождения
Шесть украинских военнослужащих пополнили список террористов
Семья Тиммы обратится к заму Бастрыкина для возбуждения дела на Седокову
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!
Общество

Хит на ужин! Американская кабачковая запеканка! Просто, вкусно и быстро!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.