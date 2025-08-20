Известный российский блогер объявлен в федеральный розыск

Популярный блогер и секс-коуч Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, объявлен в федеральный розыск, соответствующая карточка появилась в базе данных МВД России. Основанием для розыскных мероприятий стало возбуждение уголовного дела по статье о склонении к совершению изнасилования, передает «Коммерсант».

Информация о розыске Алекса Лесли появилась в базе данных 20 августа. В карточке сообщается, что точное местонахождение блогера неизвестно, но по данным геолокации в его социальных сетях предполагается, что он находится в Варшаве.

Уголовное преследование было инициировано 25 июня после инцидентов с участием слушателей тренингов блогера. Незадолго до возбуждения дела участники его семинаров подходили к незнакомым женщинам в Москве и совершали действия сексуального характера.

Ранее в Москве задержали ученика Лесли, который по заданию наставника грубо домогался девушек на улице. Им оказался 28-летний Евгений Зеленский из Белгородской области. Последователям блогера грозит как минимум 15 суток ареста за домогательства, сообщал юрист Александр Хаминский.

Депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявлял, что Лесли необходимо задержать. По его словам, блогер не просто пропагандировал аморальное поведение, но и фактически учил мужчин нарушать закон.