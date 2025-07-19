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19 июля 2025 в 13:39

Депутат призвал задержать вернувшегося в Россию известного секс-коуча

Депутат Иванов призвал задержать прилетевшего в Россию Алекса Лесли

Александр Кириллов (Алекс Лесли) Александр Кириллов (Алекс Лесли) Фото: Социальные сети

Секс-коуча Алекса Лесли необходимо задержать, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Таким образом он отреагировал на возвращение блогера в РФ.

Этот человек явно недооценивает серьезность ситуации. Его действия привели к массовым случаям домогательств в Москве, и теперь он пытается представить себя жертвой. Но закон не позволит ему уйти от ответственности. Он рассчитывает, что его просто допросят и отпустят, но правоохранительные органы обязаны действовать жестко и оперативно, — добавил Иванов.

По его словам, Лесли не просто пропагандировал аморальное поведение, но и фактически учил мужчин нарушать закон. Его действия подпадают под статьи 131 и 132 Уголовного кодекса РФ, которые предусматривают наказание до шести лет лишения свободы, отметил Иванов.

Общество ждет справедливости. Если он действительно вернется в Россию, его место — в следственном изоляторе, а не на свободе. Мы не можем позволить, чтобы подобные «тренеры» продолжали разлагать молодежь и провоцировать преступления, — подытожил Иванов.

В Москве ранее задержали ученика секс-коуча Алекса Лесли, который по заданию наставника грубо домогался девушек на улице. Им оказался 28-летний Евгений Зеленский из Белгородской области. Последователям блогера грозит как минимум 15 суток ареста за домогательства, сообщал юрист Александр Хаминский. Сам Лесли и вовсе может избежать наказания. Более того, одна из его учениц утверждает, что на текущий момент он проживает не в России.

Алекс Лесли
Россия
коучи
Москва
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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