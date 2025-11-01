Известного секс-коуча могут ограничить в родительских правах Суд Москвы рассмотрит иск об ограничении блогера Лесли в родительских правах

В Коптевский районный суд города Москвы поступило заявление об ограничении родительских прав в отношении известного блогера-инфокоуча Алекса Лесли (Александра Кириллова), сообщила объединенная пресс-служба столичных судов. Гражданский иск в настоящий момент уже рассматривается инстанцией.

Коптевский районный суд города Москвы рассматривает гражданское дело по иску Степашиной А. Г. к Кириллову А. С. (Алекс Лесли) об ограничении в родительских правах. Судебное заседание назначено на 10 ноября 2025 года, — сказано в сообщении.

Ранее суд признал информацию в публикациях Алекса Лесли запрещенной к распространению. В материалах дела указано, что блогер призывал своих подписчиков к совершению действий сексуального насильственного характера.

Как рассказал один из учеников Алекса Лесли, «гуру пикапа» заставлял их тайно снимать порно с участием девушек, которых они соблазняли. Эти записи с групповым сексом они должны были скидывать в файлообменник, где каждый участник мог оценить успехи сокурсников.