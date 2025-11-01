Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:19

Известного секс-коуча могут ограничить в родительских правах

Суд Москвы рассмотрит иск об ограничении блогера Лесли в родительских правах

Александр Кириллов (Алекс Лесли) в Нагатинском суде Александр Кириллов (Алекс Лесли) в Нагатинском суде Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В Коптевский районный суд города Москвы поступило заявление об ограничении родительских прав в отношении известного блогера-инфокоуча Алекса Лесли (Александра Кириллова), сообщила объединенная пресс-служба столичных судов. Гражданский иск в настоящий момент уже рассматривается инстанцией.

Коптевский районный суд города Москвы рассматривает гражданское дело по иску Степашиной А. Г. к Кириллову А. С. (Алекс Лесли) об ограничении в родительских правах. Судебное заседание назначено на 10 ноября 2025 года, — сказано в сообщении.

Ранее суд признал информацию в публикациях Алекса Лесли запрещенной к распространению. В материалах дела указано, что блогер призывал своих подписчиков к совершению действий сексуального насильственного характера.

Как рассказал один из учеников Алекса Лесли, «гуру пикапа» заставлял их тайно снимать порно с участием девушек, которых они соблазняли. Эти записи с групповым сексом они должны были скидывать в файлообменник, где каждый участник мог оценить успехи сокурсников.

Россия
суды
Алекс Лесли
родительские права
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на какой шаг может вынудить РФ передача Tomahawk Украине
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Режиссер Арутюнов вспомнил напутственные слова умершего Романа Попова
Оппозиция Тайваня обвинила НАТО в украинском конфликте
Платные парковки Ростова-на-Дону: где, как и сколько платить за машино-место
В жилом доме в Ростове-на-Дону прогремел взрыв
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.