Суд признал запрещенными публикации секс-коуча Алекса Лесли

Суд в Москве признал запрещенной к распространению информацию, содержащуюся в публикациях секс-коуча Александра Кириллова, известного под псевдонимом Алекс Лесли, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Блогер призывал подписчиков к совершению сексуального насилия. Иск в суд направил тверской межрайонный прокурор.

Тверской межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о признании информации, содержащейся на двух интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Решением суда требования межрайонного прокурора удовлетворены, — говорится в заявлении.

Ранее книжные магазины известной сети в Москве начали убирать с полок книги Алекса Лесли. Председатель движения «Зов народа» Сергей Зайцев также призвал запретить в России все книги и курсы блогера.

Как рассказал один из учеников Алекса Лесли, «гуру пикапа» заставлял их тайно снимать порно с участием девушек, которых они соблазняли. Эти записи с групповым сексом они должны были скидывать в файлообменник, где каждый мог оценить успехи сокурсников.