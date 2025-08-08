Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 05:43

Аналитики озвучили скидку на нефть, которую Россия предоставила Индии

Bloomberg: Индия получила от РФ скидку в $5 ради продолжения закупок нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Индия получает российскую нефть сорта Urals со скидкой $5 за баррель из-за угроз санкций со стороны США, сообщила агентству Bloomberg аналитическая компании Kpler. При этом Москва остается ключевым поставщиком для Нью-Дели, контролируя более трети индийского импорта нефти.

Специалисты считают, что давление Вашингтона на Индию является главной причиной скидки. Москва, в свою очередь, увеличивает предложение частично из-за планового ремонта НПЗ.

Мы ожидаем, что эта тенденция сохранится из-за неопределенности в отношении действий США и увеличения предложения со стороны России, — заявил Хомаюн Фалакшахи, глава отдела анализа рынка сырой нефти Kpler.

Отказаться от российской нефти Индии будет крайне сложно и дорого, учитывая ее огромную долю на рынке (37% по оценке Kpler). Хотя некоторое снижение объемов закупок возможно, полный отказ маловероятен. Параллельно аналитики фиксируют значительный рост индийского импорта нефти из США — до 225 тысяч баррелей в день, что вдвое больше показателей начала года.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен стать ключевым поставщиком нефти и газа для стран Азии, стремясь заменить на этом рынке Россию. Глава Минэнерго США Крис Райт рассказал, что американская администрация ведет активные переговоры с азиатскими государствами по данному вопросу.

Россия
Индия
нефть
скидки
