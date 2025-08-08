Дочь рестлера Халка Хогана сделала неожиданное предложение

Дочь легендарного рестлера Халка Хогана Брук предложила в Instagram (деятельность в России запрещена) лично оплатить вскрытие своего отца. Она хочет положить конец домыслам и неопределенности, окружающим его кончину.

В то же время супруга Хогана Скай указала, что кремация откладывается из-за вопросов семьи к медицинскому обслуживанию. Брук Хоган обратила внимание в эфире радиостанции о подозрительных, по ее мнению, обстоятельствах смерти отца. Позже в социальных сетях она подтвердила свою готовность финансировать вскрытие.

Я рада, что отца еще не кремировали <…>. Со всеми спекуляциями и неопределенностью, которые окружают смерть отца, я предлагаю лично оплатить его вскрытие <…>. Достоинство и наследие моего отца этого заслуживают, — написала Брук.

Ранее сообщалось, что причиной смерти американского рестлера Халка Хогана стал острый инфаркт миокарда. К такому выводу пришел центр судмедэкспертизы округа Пинеллас во Флориде. Власти штата подтвердили, что не нашли признаков насильственной смерти.