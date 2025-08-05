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05 августа 2025 в 04:21

В МВД рассказали, как вычислить мошенника в переписке с другом

МВД: мошенника в переписке с другом выдает непривычное поведение

Фото: NEWS.ru

Внезапная смена обращения с «ты» на «вы» в переписке с другом может сигнализировать о мошеннике, передает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России. Если знакомый в мессенджере вдруг стал необычно вежлив — это повод для серьезных подозрений.

Полиция рекомендует проявлять особую бдительность в Telegram, WhatsApp и других мессенджерах. Главный тревожный сигнал — нехарактерное изменение стиля общения.

Мошенники, захватившие чужой профиль, часто ведут переписку так, чтобы казаться вежливыми и избежать фамильярности, которая их выдаст. Еще один настораживающий признак — неожиданно частое или неуместное использование вашего имени и отчества в беседе, что также нехарактерно для обычного дружеского общения.

Для защиты своих аккаунтов полицейские советуют включать двухфакторную аутентификацию: в Telegram — в настройках конфиденциальности, в WhatsApp — в разделе аккаунта под названием «Ключи доступа», — посоветовали полицейские.

Также МВД рекомендует использовать дополнительный пароль для входа в приложение и включить двухфакторную аутентификацию. Игнорировать резкие перемены в стиле общения знакомых онлайн нельзя.

Ранее 76-летний врач из Санкт-Петербурга отдала более 9 млн рублей мошенникам. Инцидент произошел в Кировском районе города. Злоумышленники позвонили пенсионерке под видом сотрудников специальных служб.

МВД
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