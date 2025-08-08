Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 06:00

Составлен список продуктов, помогающих справиться со стрессом

Нутрициолог Дивинская: жирная рыба снижает симптомы тревоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жирная рыба помогает снизить симптомы тревоги, заявила NEWS.ru нутрициолог, биохимик и психолог РПП Анна Дивинская. По ее словам, справляться со стрессом с помощью сладкого не следует, так как резкий скачок глюкозы сменяется падением, и настроение снова портится.

В минуты тревоги рука сама тянется к сладкому, и этому есть свое биохимическое объяснение: быстрые углеводы действительно кратковременно повышают уровень серотонина — гормона, отвечающего за спокойствие и настроение. Но расплата приходит быстро: скачок глюкозы сменяется резким падением, и настроение падает вместе с ним. Жирная рыба — лосось, скумбрия, сельдь — богата омега-3, снижающим симптомы тревоги, — сказала Дивинская.

Она уточнила, что грецкие орехи, миндаль, а также тыквенные и льняные семечки являются источником магния, цинка и полезных жиров, которые участвуют в регуляции нервной системы. Кроме того, отметила нутрициолог, темный шоколад, содержащий от 75% какао, дает эффект пищевого успокоения без сахара и инсулиновых качелей.

Травяные чаи — мелисса, ромашка, мята — мягко действуют на нервную систему и создают ритуал: замедлиться, вдохнуть, выдохнуть. Бананы и овсянка — природные источники триптофана, предшественника серотонина. А еще эти продукты являются источником клетчатки, которая стабилизирует уровень сахара в крови, — добавила Дивинская.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что белый шоколад считается самым вредным и высококалорийным. По ее словам, в этом десерте отсутствует какао, зато содержится много сахара и масла.

