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11 июля 2025 в 10:57

Гастроэнтеролог назвала самый вредный вид шоколада

Гастроэнтеролог Кашух назвала белый шоколад самым вредным и высококалорийным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Белый шоколад считается самым вредным и высококалорийным, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она отметила, что в этом десерте отсутствует какао, зато содержится много сахара и масла. При этом даже молочный и темный шоколад являются высокоуглеводными.

Молочный, белый или темный горький шоколад — по сути, все это десерты. То есть приносят удовольствие, но какой-то исключительной пользы для здоровья не несут. Надпись «без сахара» на упаковке означает лишь, что там нет добавленного рафинированного сахара, зато может присутствовать сахар, который «замаскирован» под видом сиропа агавы или меда, — предупредила Кашух.

Горький шоколад, как правило, содержит не меньше 70% какао, и среди других видов в нем обычно наименьшее количество сахара — до 40 г. Однако даже его не стоит есть в больших количествах: рекомендуемая норма этого десерта составляет всего 20–30 г в неделю, отметила врач.

Психолог Надежда Ерофеева ранее заявила, что шоколад может стимулировать выброс эндорфинов, повысив настроение человека. Дело в том, что какао-бобы в составе этого лакомства содержат тирозин, фенилэтиламин и теобромин, участвующие в синтезе гормонов счастья.

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шоколад
рацион
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